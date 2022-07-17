شكرا لقرائتكم خبر صندوق الوقف الصحي يدعم 810 آلاف مستفيد خلال الجائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم صندوق الوقف الصحي، التابع لوزارة الصحة، خدماته لنحو 810 آلاف مستفيد في مواجهة الوباء منذ بداية جائحة كورونا إلى رفع الإجراءات الاحترازية، حيث قدم خدمات الرعاية المنزلية لـ40 ألف مستفيد، وقام بـ14 ألف رحلة لنقل المرضى خلال منع التجول.

ويقدم الصندوق خدمات عدة، منها تقديم الدعم للمرضى الذين يحتاجون للرعاية المديدة من خلال دعم الرعاية المنزلية، ودعم مرضى التأهيل الطبي، حيث يتم دعم المنظومة الصحية بالمملكة من خلال تبني مبادرات للفحص المبكر عن الأمراض وتقديم برامج الرعاية الأولية في القرى والمراكز.

كما يقوم بدعم مبادرات الفحص المبكر عن الأمراض، ودعم منظومة الرعاية الأولية في القرى والمراكز، وكذلك دعم نمط الحياة الصحي والوقاية من الأمراض المزمنة والسمنة، والأمراض النفسية وعلاج الإدمان، وتقديم الدعم للمرضى النفسيين والمدمنين من مختلف الفئات، بالإضافة إلى دعم ورعاية المرضى النفسيين، ودعم علاج المدمنين، والرعاية الطبية الضرورية والطارئة، وتقديم الدعم للمرضى في الحالات الضرورية والطارئة للحصول على الخدمة العلاجية المناسبة.

خدمات يقدمها الصندوق







دعم الحصول على الرعاية الطبية لحالات الطوارئ



دعم الحالات الطبية الضرورية



دعم مواجهة الكوارث والأزمات والحشود



تقديم الدعم في حالات الكوارث والجوائح الصحية



الخدمات بالأرقام

27 ألف جلسة غسيل كلى

120 سريرا في العناية

100 ألف متطوع صحي

23 بحثا دعمها الصندوق

6 ملايين مستلزم طبي لرجال الأمن

2.4 مليون مستلزم للممارسين

950 ألف مستفيد من العيادات المتنقلة

6 آلاف مستفيد بالمحاجر الصحية

850 سريرا بالمستشفيات الميدانية

5 ملايين كمامة تم توزيعها