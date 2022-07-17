تمكين 100 ألف شاب وشابة من مهارات البرمجة

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وأشار المجلس إلى أن 100 ألف شاب وشابة سيتمكنون من مهارات البرمجة بحلول عام 2030، مؤكدا وجود 3200 يتدربون على مهارات البرمجة والأمن السيبراني وفقا للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والهيئة العامة للإحصاء.وحذر المجلس من أشكال التدخلات الأسرية الخاطئة في تحديد مهن الأبناء، ومن تلك الأشكال: إلزام الأبناء بمهن توارثتها الأسرة، واتخاذ القرارات المهنية نيابة عن الأبناء، وكذلك تعرض الأبناء لضغوط مهنية في عملهم تؤثر على مستقبلهم بشكل سلبي.
كيف ننمي مهارات الشباب؟
- حثهم على أهمية التدريب واكتساب المهارات
- الدعم المالي لمن يحتاج إلى الالتحاق ببرامج تنمي مهاراته
- تمكينهم من توظيف مهاراتهم لخدمة مجتمعهم
- تنشئة الأبناء على أهمية اكتساب المهارات المختلفة
- تمكين الشباب من استغلال مهاراتهم فيما يعود عليهم بالنفع
آثار سلبية لإجبار الأبناء على مهن معينة
- عدم استمراريتهم في المهنة
- خلق جيل غير قادر على تحمل المسؤولية
- إصابتهم بخوف مستمر من المستقبل
- تعرضهم لضغوط مهنية في العمل
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