شكرا لقرائتكم خبر صندوق النفقة لا يعتد بالوضع المالي للأسرة أو الحاضنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أنهى صرف كسوة عيد الأضحى للمستفيدين المحكوم لهم، وصرف نفقة يوليو الحالي، أكد صندوق النفقة أن جميع إجراءات صندوق النفقة الكترونية ولا يتوجب على المستفيدين زيارة أو مراجعة مقر الصندوق.

وأشار إلى أن الصندوق يقبل من لديه حكم نفقة ومستكمل للشروط، ولا يعتد بالوضع المالي للأسرة أو للحاضنة، وأن الانتفاع من الصندوق يشمل النفقة المستقبلية فقط، وأن تقدير قيمة النفقة من اختصاص القضاء لا الصندوق.

ونفى الإشاعات التي تشير إلى أنه لا يقدم خدمات إلا للمرأة فقط، مؤكدا أنه يقدم خدماته لجميع من يستحق النفقة سواء المرأة لأطفالها أو حاجة النفقة للوالدين من الأبناء.

وأضاف أنه يسعى لصرف النفقة الأولى للمستفيد خلال 5 أيام عمل من تاريخ قبول طلب المستفيد بعد انتهاء عمليات التدقيق والدراسة، ويتم إشعار المستفيد بقبول طلبه.

ويعد صندوق النفقة صندوقا ماليا ذا شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، يرتبط بوزير العدل، ومقره في وزارة العدل، ويعد أحد مشروعات الوزارة لإشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي، وبعد انتهاء التقاضي وعدم التزام المنفق بدفع النفقة الواجبة. ويُحصّل الصندوق كل ما دفعه من المنفذ ضده، حسب ما ورد في تنظيم صندوق النفقة.

حول صندوق النفقة







الصندوق يصرف النفقة المستقبلية والموسمية (العيدين و كسوة الشتاء والصيف) دون النفقة الماضية.



يتم صرف النفقة بالإيداع المباشر في حساب المستفيد أو المحكوم له باستلام النفقة.



لا يختص الصندوق بصرف النفقة المقدرة قبل تاريخ قبول الطلب.



صرف النفقات بشكل دوري للمستفيد في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي.



المستفيدون من النفقة





السعوديون المقيمون في المملكة إقامة دائمة.



غير السعوديين، المقيمون نظاما في الحالات التالية:



أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي بصك شرعي بالمملكة.



- من تجب نفقتهم على شخص سعودي.

- غير السعوديين وتجب نفقتهم على غير سعودي.