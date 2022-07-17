شكرا لقرائتكم خبر القيادة تتلقى التهاني بنجاح قمة جدة للأمن والتنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تهاني قادة عدد من الدول.

وهنأ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة نجاح قمة الأمن والتنمية في مدينة جدة.

وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين «إن نجاح هذه القمة يؤكد مرة أخرى الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن والتنمية في المنطقة والعالم، ونأمل أن تؤسس هذه القمة لعهد من الاستقرار والرخاء في المنطقة وأن تسهم في إرساء السلام في العالم».

وأضاف «وإنني إذ أرجو للشعب السعودي الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة، لأجدد لكم التعبير عن صادق حرصنا على العمل من أجل تعميق وتقوية علاقات الأخوة والاحترام المتبادل التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.

كما هنأ الرئيس الموريتاني، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بنجاح قمة الأمن والتنمية في جدة.

وقال في برقية بعثها لولي العهد «لقد أكدت هذه القمة، من جديد، الموقع الريادي للمملكة العربية السعودية في رسم سياسات الأمن والتنمية في المنطقة والعالم، وسيسهم نجاحها الباهر، في دعم الأمن، والاستقرار، والتنمية بالشرق الأوسط، وفي إرساء السلام في العالم».

وأضاف «وإنني إذ أحيي مبادرتي؛ السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، المنبثقتين عن الرؤية الاستشرافية الحكيمة لقيادة المملكة، لأجدد لسموكم ثابت دعمنا ووقوفنا إلى جانب المملكة، ودائم تطلعنا للعمل معكم في سبيل تطوير علاقات التعاون والأخوة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية من ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيها عن بالغ الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بهما والوفد المرافق خلال مشاركته في قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت في مدينة جدة، مشيدا بما توصلت إليه القمة من قرارات بناءة ستعزز مسيرة العمل المشترك وبما يعود بالنفع على الدول المشاركة.

وسأل المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة وشعبها كل الرفعة والرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء برقية شكر مماثلة من ولي العهد بدولة الكويت، أشاد فيها بما توصلت إليه قمة جدة للأمن والتنمية من قرارات بناءة، متمنيا للمملكة وشعبها كل ما تتطلع إليه من تقدم ورفعة وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.