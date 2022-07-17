شكرا لقرائتكم خبر «أدلاء المدينة» تسخر طاقتها لخدمة ضيوف الرحمن بعد الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتسخر الشركة كل طاقاتها البشرية والآلية لتنفيذ خطتها التشغيلية بقيادة الفريق التنفيذي لموسم الحج الاستثنائي لهذا العام بداية من وصول الحجاج لمحطة الهجرة ومحطة القطار ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر مراكز الخدمة والدعم الفني وغيرها من الوحدات الموسمية، إضافة إلى الإدارات الدائمة التي تقدم الدعم اللوجستي لتقديم جل خدماتها للحجيج بجودة عالية من خلال الخطط التشغيلية والبرامج الخدمية التي وضعتها ويستمر العمل بها حتى الـ20 من محرم المقبل.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل شركة الأدلاء بالمدينة المنورة تقديم خدماتها الميدانية لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي بعد أن أدوا مناسك حج هذا العام 1443هـ بكل يسر وطمأنينة وأمن وأمان، وقبل عودتهم بحول الله إلى بلادهم سالمين غانمين.وتسخر الشركة كل طاقاتها البشرية والآلية لتنفيذ خطتها التشغيلية بقيادة الفريق التنفيذي لموسم الحج الاستثنائي لهذا العام بداية من وصول الحجاج لمحطة الهجرة ومحطة القطار ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر مراكز الخدمة والدعم الفني وغيرها من الوحدات الموسمية، إضافة إلى الإدارات الدائمة التي تقدم الدعم اللوجستي لتقديم جل خدماتها للحجيج بجودة عالية من خلال الخطط التشغيلية والبرامج الخدمية التي وضعتها ويستمر العمل بها حتى الـ20 من محرم المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر «أدلاء المدينة» تسخر طاقتها لخدمة ضيوف الرحمن بعد الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.