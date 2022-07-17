شكرا لقرائتكم خبر تسمية 247 شارعا مستحدثا برحاب الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة الطائف ممثلة بإدارة التسمية والترقيم بوكالة التنمية والتعمير تسمية 247 شارعا مستحدثا بحي رحاب شمال الطائف، وذلك ضمن مراحل المشروع الشامل للتسمية والترقيم والذي تنفذه الأمانة لتحسين جودة الحياة وأنسنة المدن ورفع كفاءة الخدمات البلدية بالشوارع غير المسماة والشوارع الجديدة وتركيب لوحات تعريفية بأسماء الشوارع، في الضواحي والمخططات الجديدة.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن الأمانة كثفت جهودها ببرامج التطوير والتحسين وبرامج جودة الحياة بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن برنامج التسمية الجديد يأتي تماشيا مع الزيادة السكانية المستمرة التي تشهدها المدينة ودخول أحياء جديدة للنطاق العمراني مما استدعى التوسع في شبكة الطرق الداخلية، حيث قامت الأمانة بتعديل العديد من لوحات الشوارع بما يتناسب مع أوضاعها، وجرى تركيب أكثر من 945 لوحة جديدة لأسماء الشوارع.

وبين أن برامج التسمية والترقيم تهدف إلى التسهيل على السكان وراحتهم، ودعما لجهود الجهات الحكومية والمختصة ذات العلاقة لتعزيز الوصول إلى المواقع المختلفة، وتقديم الخدمات للأهالي بما يواكب أعمال التنمية والتطوير الجارية.