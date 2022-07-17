تسمية 247 شارعا مستحدثا برحاب الطائف

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وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن الأمانة كثفت جهودها ببرامج التطوير والتحسين وبرامج جودة الحياة بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن برنامج التسمية الجديد يأتي تماشيا مع الزيادة السكانية المستمرة التي تشهدها المدينة ودخول أحياء جديدة للنطاق العمراني مما استدعى التوسع في شبكة الطرق الداخلية، حيث قامت الأمانة بتعديل العديد من لوحات الشوارع بما يتناسب مع أوضاعها، وجرى تركيب أكثر من 945 لوحة جديدة لأسماء الشوارع.وبين أن برامج التسمية والترقيم تهدف إلى التسهيل على السكان وراحتهم، ودعما لجهود الجهات الحكومية والمختصة ذات العلاقة لتعزيز الوصول إلى المواقع المختلفة، وتقديم الخدمات للأهالي بما يواكب أعمال التنمية والتطوير الجارية.
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