فتح باب القبول بالجامعة السعودية الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الجامعة السعودية الالكترونية عن فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة وما يعادلها لدراسة البكالوريوس للفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الجامعي 1444 هـ، ابتداء من أمس.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية المكلف الدكتور هزاع الشريف أنه جرى افتتاح فرعين جديدين «ينبع والجبيل»، وإتاحة القبول للطالبات في فرعي القصيم وتبوك لتيسير الدراسة للطلاب والطالبات في جميع الفروع وللمرة الأولى منذ افتتاح الجامعة، ليتاح بذلك القبول للطلاب والطالبات في 13 فرعا من فروع الجامعة في مختلف مناطق المملكة: الرياض والقصيم وجدة والمدينة المنورة وينبع وتبوك وحائل والدمام والجبيل والأحساء وأبها وجازان ونجران.



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