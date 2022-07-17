شكرا لقرائتكم خبر وصول 73 ألف حاج إلى المدينة بعد أداء المناسك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل 73,820 حاجا من جنسيات مختلفة إلى المدينة المنورة حتى أمس الأول بعد أدائهم مناسك الحج، طبقا لإحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة.

وأوضحت الإحصائية أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 67,366 حاجا، قدموا برا بواسطة الحافلات، كما استقبل مركز حجاج البر 4619، بينما وصل 1805 عبر قطار الحرمين السريع.

وطبقا للإحصائية فقد غادر 22,744 حاجا المدينة المنورة بعد الحج، من بينهم 7347 جوا عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 51,076 حاجا أمس الأول.

وتواصل وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة تنفيذ أعمالها الرقابية لموسم الحج هذا العام، وقد شملت تنفيذ 678 زيارة لتقييم مساكن الحجاج، ومباشرة 2033 عملية تفويج على السكن، وإرشاد 939 حاجا تائها في مواقع الخدمة، وتنفيذ 42 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في المستشفيات، إلى جانب 298 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات في مختلف محاور الخدمة.