وصول 73 ألف حاج إلى المدينة بعد أداء المناسك

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وأوضحت الإحصائية أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 67,366 حاجا، قدموا برا بواسطة الحافلات، كما استقبل مركز حجاج البر 4619، بينما وصل 1805 عبر قطار الحرمين السريع.وطبقا للإحصائية فقد غادر 22,744 حاجا المدينة المنورة بعد الحج، من بينهم 7347 جوا عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 51,076 حاجا أمس الأول.
وتواصل وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة تنفيذ أعمالها الرقابية لموسم الحج هذا العام، وقد شملت تنفيذ 678 زيارة لتقييم مساكن الحجاج، ومباشرة 2033 عملية تفويج على السكن، وإرشاد 939 حاجا تائها في مواقع الخدمة، وتنفيذ 42 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في المستشفيات، إلى جانب 298 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات في مختلف محاور الخدمة.
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