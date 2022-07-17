شكرا لقرائتكم خبر تحليل 60 عينة من ماء زمزم يوميا بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير إدارة المختبر أحمد الحربي أنه يجري أخذ نحو 60 عينة يوميا من جميع مواقع مياه زمزم المباركة مثل الحافظات، والمشربيات، والخزانات الأرضية، والناقلات، ونقاط التعبئة، ومشربيات السبيل، وبصفة منظمة ومستمرة على مدار اليوم من خلال 3 ورديات، ويتم عمل التحاليل اللازمة للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لأي ملوثات.وأكد أن مختبر المياه يعنى بسلامة المياه ومجهز بأعلى التقنيات الحديثة وبطاقم فني مختص يعنى بأخذ عينات مياه زمزم وتحليلها من كل المواقع بالمسجد النبوي.
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