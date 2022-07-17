شكرا لقرائتكم خبر 992 ألف مستفيد من خدمات «توكلنا» في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المستفيدين من خدمات تطبيق «توكلنا» في موسم الحج نحو 992 ألفا، سواء من بطاقة الحج أو بطاقة العاملين في الحج، أو تصاريح المركبات، أو خدمة أسعفني أو خدمة نداء استغاثة.

وحصلت منظومة «توكلنا» في تأكيد جديد لريادة المملكة تقنيا ورقميا على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022، عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابات المبتكرة لجائحة كوفيد-19، وذلك في الحفل الذي أقامته الأمم المتحدة افتراضيا ضمن المنتدى السنوي لتكريم المتميزين في الخدمة العامة؛ دعما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأطلقت «سدايا» تطبيق «توكلنا» لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا ، حيث يهدف التطبيق في بدايته إلى المساهمة في إدارة عملية منح التصاريح الكترونيا خلال فترة منع التجول، وذلك لمنسوبي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد؛ مما ساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة، وخلال مرحلة العودة بحذر ورفع إجراءات المنع؛ أطلق التطبيق عدة خدمات جديدة مهمة تسهم في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق بأعلى درجات الأمان والخصوصية، واقتصر التطبيق بعد رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا في المملكة على الخدمات المتعلقة بالجائحة من إثبات الحالة الصحية للمستخدمين والجواز الصحي، وخدمات فحص ولقاح كورونا، ومتطلبات السفر، وإدارة التصاريح اللازمة خلال عمليات التنقل.

عدد المستفيدين

900 ألف مستفيد من بطاقة الحاج

82 ألف مستفيد من بطاقة العاملين في الحج

10 آلاف من بطاقة تصاريح المركبات 100مستفيد من خدمة أسعفني

65مستفيدا من نداء الاستغاثة