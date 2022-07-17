الدفاع المدني: 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من 3 أسباب فنية تؤدي إلى اندلاع حرائق التماس الكهربائي. وأوضحت المديرية خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر هذه المسببات الثلاثة؛ بهدف أخذ الحيطة والحذر والحد من اندلاع الحرائق لهذا السبب. وشملت المسببات الثلاثة:

1 .. التوصيلات الرديئة.

2 .. تحميل المقاييس أحمالًا زائدة.

3 .. عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية. أخبار قد تهمك

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