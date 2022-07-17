اخبار الخليج – «السلمانية» يعلن عن تشكيل فريق متخصص في الإصابات البليغة

محمد بن مسعود - الدمام - بتوجيه من الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، يعلن مجمع السلمانية الطبي عن تشكيل فريق متخصص في الإصابات البليغة.يشمل هذا الفريق أعضاء من عدة تخصصات منها الجراحة العامة، الطوارئ، التخدير، العظام، اخصائي التنفس، والأشعة وبنك الدم.
ويهدف تكوين هذا الفريق تفعيل خطة استجابة سريعة وطارئة لتقديم الدعم والمساندة لمرضى الحوادث والاصابات البليغة ولضمان وصول كافة الخدمات الصحية من تشخيص وعلاج، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة.
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