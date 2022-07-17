اخبار الخليج – «السلمانية» يعلن عن تشكيل فريق متخصص في الإصابات البليغة

محمد بن مسعود - الدمام - بتوجيه‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬يعلن‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬الإصابات‭ ‬البليغة‭.‬يشمل‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬تخصصات‭ ‬منها‭ ‬الجراحة‭ ‬العامة،‭ ‬الطوارئ،‭ ‬التخدير،‭ ‬العظام،‭ ‬اخصائي‭ ‬التنفس،‭ ‬والأشعة‭ ‬وبنك‭ ‬الدم‭.‬

ويهدف‭ ‬تكوين‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬تفعيل‭ ‬خطة‭ ‬استجابة‭ ‬سريعة‭ ‬وطارئة‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬لمرضى‭ ‬الحوادث‭ ‬والاصابات‭ ‬البليغة‭ ‬ولضمان‭ ‬وصول‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬تشخيص‭ ‬وعلاج،‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬ممكنة‭.‬