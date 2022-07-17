المملكة تشارك بجناح في معرض فانبرة الدولي للطيران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تشارك المملكة العربية السعودية غداً بجناح في معرض فانبرة الدولي للطيران بالمملكة المتحدة والذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت شعار “استثمر في السعودية” خلال المدة من 18 حتى 22 يوليو 2022.
ويضم جناح المملكة المشارك وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية “Sami” ومعرض الدفاع العالمي “WDS”.
ويستعد قادة صناعة الطيران والدفاع في أنحاء العالم كافة للمشاركة في المعرض بعد انقطاع 3 سنوات بسبب الاضطرابات التي صاحبت أزمة جائحة كورونا، حيث من المتوقع مشاركة 70 من أكبر 100 شركة طيران عالمية في الفعالية.
وسيعرض المعرض التجاري الذي يستمر 5 أيام ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين، أكثر الطائرات تطوراً في مجال الطيران التجاري والعسكري.
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ووفقاً لما نشرته اللجنة المنظمة للحدث، تم تحديد 6 موضوعات رئيسية على رأس أولويات المعرض تشمل الفضاء، والدفاع، والاستدامة، والابتكار، والطيران في المستقبل، والقوى العاملة.
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