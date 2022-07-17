محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، تفشي فيروس ماربورغ في غانا، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.
وأكدت هيئة الصحة في غانا رسميا اليوم الأحد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس ماربورغ، وهو مرض شديد العدوى شبيه بالإيبولا، بعد أن ثبتت إصابة شخصين بالفيروس ووفاتهما هذا الشهر، بحسب العربية.
جاءت نتيجة الاختبارات التي أجريت في غانا إيجابية في العاشر من يوليو تموز الجاري، لكن جرى التحقق من النتائج من مختبر في السنغال حتى يتم اعتبار الحالات مؤكدة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس “ماربورغ” في غانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.