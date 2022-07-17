منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس “ماربورغ” في غانا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، تفشي فيروس ماربورغ في غانا، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وأكدت هيئة الصحة في غانا رسميا اليوم الأحد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس ماربورغ، وهو مرض شديد العدوى شبيه بالإيبولا، بعد أن ثبتت إصابة شخصين بالفيروس ووفاتهما هذا الشهر، بحسب العربية.

جاءت نتيجة الاختبارات التي أجريت في غانا إيجابية في العاشر من يوليو تموز الجاري، لكن جرى التحقق من النتائج من مختبر في السنغال حتى يتم اعتبار الحالات مؤكدة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.