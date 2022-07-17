تشلسي يفتتج جولته الأمريكية بالفوز على أمريكا المكسيكي

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح تشلسي الإنكليزي جولته الأمريكية استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم بالفوز على أمريكا المكسيكي 2-1 في مباراة ودية أقيمت فجر أمس الاحد في لاس فيغاس.

كان الفريق اللندني الطرف الأفضل في الشوط الأول من خلال محاولات للبرازيلي كينيدي (24) والألماني كاي هافيرتس (29) وكرة رأسية من المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا تصدى لها الحارس أوسكار خيمينيس (40).

وأثمرت أفضلية تشلسي هدفا أول حمل توقيع الألماني تيمو فيرنر الذي سدد كرة قوية لم يتمكن الحارس المكسيكي من التقاطها لتتهيأ مجددا أمام الألماني فسددها داخل الشباك (55).

لكن أمريكا سرعان ما أدرك التعادل عندما حاول الظهير الأيمن لتشلسي ريس جيمس إعادة الكرة باتجاه حارسه ماركوس بيتينيلي فتابعت طريقها داخل الشباك هدفا عكسيا (60).

وكانت الكلمة الأخيرة لتشلسي عبر لاعب وسطه مايسون ماونت الذي أطلق كرة قوية من خارج المنطقة عانقت الشباك (83).

ويلتقي تشلسي في مباراته المقبلة خلال جولته الأمريكية، مع تشارلوت إف سي في ولاية نورث كارولاينا الأربعاء قبل مواجهة جاره اللندني أرسنال في أورلاندو السبت المقبل.