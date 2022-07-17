راشفورد: أكره ليفربول أكثر من مانشستر سيتي

محمد بن مسعود - الدمام - قلل ماركوس راشفورد من حدة التنافس، بين فريقه مانشستر يونايتد وجاره مانشستر سيتي، وكشف أن الكراهية التي يكنها لليفربول، أكبر بكثير من التي يشعر بها تجاه السيتي.

وكان الدولي الإنجليزي، البالغ من العمر 24 عاما، ضيفا على برنامج «UNINTERRUPTED» التلفزيوني، برفقة الحائز على جائزة الأوسكار، دانيال كالويا، وأسطورة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، ليبرون جيمس.

وقال راشفورد، خلال البرنامج، إنه لا يوجد سبب حقيقي لكراهية رجال بيب جوارديولا، مشيرا إلى المنافسة التاريخية بين يونايتد وليفربول.

وأوضح: «لا أحب ليفربول.. ليفربول لديه تاريخ، لذا فالأمر أكثر مرارة قليلا.. لكن مع مانشستر سيتي، يبدو الأمر كما لو أنك لا تحبهم.. لكن ليس لديك سبب قوي لعدم الإعجاب بهم».

وعن جماهير ملعب «آنفيلد»، قال: «يمكنهم أخذ المباراة منك، إذا سمحت لهم بذلك».

وأردف: «في مباراتي الأولى في آنفيلد، كدت أتعرض للطرد على الفور.. لكني لست لاعبا خبيثا، ولن أحاول إيذاء أي شخص عن قصد».