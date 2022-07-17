اليونايتد يقدم مغريات جديدة لإتمام صفقة دي يونج

محمد بن مسعود - الدمام - يجهز مسؤولو مانشستر يونايتد، إغراءات جديدة للهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، من أجل إقناعه باللعب في «أولد ترافورد» خلال الموسم المقبل.

وكان برشلونة قد أعلن أمس الأول السبت، أن دي يونج سيغادر مع بعثة الفريق للولايات المتحدة الأمريكية، لخوض الجولة التحضيرية قبل الموسم الجديد.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية، إن مانشستر يونايتد يرفض الاستسلام في الصفقة، حتى بعد سفر دي يونج لأمريكا، ويجهز الشياطين الحمر حاليا عرضا جديدا.

كانت تقارير صحافية، زعمت أن يونايتد توصل لاتفاق مع برشلونة حول ضم دي يونج مقابل 85 مليون يورو، بينما جاء الرفض من اللاعب الهولندي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن يونايتد سيغري دي يونج في العرض الجديد، براتب ضخم يعوضه عن راتبه الكبير في برشلونة، بالإضافة إلى الأموال المؤجلة له لدى النادي الكتالوني.

وأجبر دي يونج على خفض راتبه في برشلونة خلال المواسم الماضية، بسبب أزمة فيروس كورونا، مع تأجيل جزء من مستحقاته للسنوات المقبلة.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد يراهن على موافقة دي يونج، لا سيما أن برشلونة يضغط عليه لخفض راتبه الحالي، إذا أراد الاستمرار في «كامب نو».

وذكرت «سبورت»، أن الحسم النهائي لصفقة دي يونج، قد يحدث خلال أسبوع من الآن.