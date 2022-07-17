اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين في واشنطن يشهد حفل تدشين برنامج الدخول العالمي «Global Entry»

محمد بن مسعود - الدمام - شهد‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الامريكية،‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬برنامج‭ ‬الدخول‭ ‬العالمي‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬تأكيدًا‭ ‬للعلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬وتفعيلًا‭ ‬للاتفاقية‭ ‬الموقعة‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2021،‭ ‬حيث‭ ‬يسهم‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬دخول‭ ‬مواطني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬معالي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬الانضمام‭ ‬للبرنامج‭ ‬،‭ ‬إنجاز‭ ‬دولي‭ ‬يسجل‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسيسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬حركة‭ ‬السفر‭ ‬للمواطنين‭ ‬وتذليل‭ ‬كافة‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تواجههم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬ذلك‭.‬

وأوضح‭ ‬معاليه‭ ‬أن‭ ‬عضوية‭ ‬برنامج‭ ‬الدخول‭ ‬العالمي‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬برامج‭ ‬حماية‭ ‬الحدود‭ ‬الأمريكية‭ ‬ويسمح‭ ‬بإنهاء‭ ‬الإجراءات‭ ‬للمسافرين‭ ‬المعتمدين،‭ ‬مسبقًا‭ ‬عند‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬دليل‭ ‬رائع‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬والطويل‭ ‬الأمد‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬ويعكس‭ ‬حرص‭ ‬والتزام‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتسهيل‭ ‬التجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬الحدود‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬معالي‭ ‬السفير‭ ‬أن‭ ‬الانضمام‭ ‬للبرنامج‭ ‬يتيح‭ ‬للمواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬للسياحة‭ ‬والأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬والزيارات‭ ‬الودية،‭ ‬وسيمنح‭ ‬البحرينيين‭ ‬تصريحًا‭ ‬سريعًا‭ ‬عند‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬الأكشاك‭ ‬الموضوعة‭ ‬بشكل‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المطارات‭ ‬الأمريكية‭ ‬وفي‭ ‬مرافق‭ ‬التخليص‭ ‬المسبق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

‭ ‬واشار‭ ‬معالي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إجراءات‭ ‬البرنامج‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬أمن‭ ‬الحدود‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬لتسهيل‭ ‬السفر‭ ‬القانوني‭ ‬للبحرينيين‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تطلع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬تنمو‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬وتضم‭ ‬ست‭ ‬عشرة‭ ‬دولة‭ ‬وعشر‭ ‬ملايين‭ ‬فرد‭ ‬يشاركون‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الدخول‭ ‬العالمي‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬كلمته،‭ ‬أعرب‭ ‬معالي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬بذل‭ ‬جهودًا‭ ‬جبارة‭ ‬لجعل‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬التاريخي‭ ‬ممكنًا،‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬أنجح‭ ‬برامج‭ ‬الجمارك‭ ‬وحماية‭ ‬الحدود‭ ‬الأمريكية‭ ‬،‭ ‬منوها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬بالجهود‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬شئون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والاقامة‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬المعايير‭ ‬وتطوير‭ ‬اليات‭ ‬العمل‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ .‬

‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مزايا‭ ‬عضوية‭ ‬البرنامج،‭ ‬تشمل‭ ‬تقليص‭ ‬طوابير‭ ‬الانتظار‭ ‬لإنهاء‭ ‬المعاملات‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬مزايا‭ ‬الدخول‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬المطارات‭ ‬الامريكية‭ ‬الرئيسية‭.‬