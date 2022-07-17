صدور عدد من التعيينات لمدراء شرط بالمناطق وقطاعات أمنية

ووفقا للمعلومات، فقد تم تعيين العميد مهندس علي بن محسن الزهراني مديرًا عامًا للإدارة العامة للمرور.
كما تم تعيين اللواء محمد بن مبارك الوذيناني مديرا لشرطة المنطقة الشرقية، فيما عُين اللواء علي بن محمد القحطاني مديرا لشرطة منطقة القصيم.
وتم تعيين العميد محمد السهيمي مديراً للإدارة العامة للدوريات، والعميد محمد برجس الدوسري قائدا لأمن الطرق، والعميد عبدالرحمن بن عيد العتيبي مديراً لشرطة الجوف، فضلا عن تعيين العميد محمد بن ناصر القريني مديرا لمرور الرياض.
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