اخبار الخليج – تاريخ كوريا خلال الرقص والموسيقى ضمن فعاليات مهرجان صيف البحرين 2022

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برامج مهرجان صيف البحرين نظّمت سفارة جمهورية كوريا في المملكة وبنجاح عرضها الثقافي بعنوان «تاريخ كوريا خلال الرقص والموسيقى» بمشاركة فرقة الاستعراض لفن رقص الB-Boy MAKERS وفنانة الموسيقى الكورية الشعبية كيم يون جين.
وقدمت الفرقة التي تزور المملكة لأول مرة ثلاثة عروض للعامة ، احدها في ساحة مجمع الأفنيوز في تمام الساعة السابعة مساءا يوم الجمعة الموافق 15 يوليو 2022 والعرضين الآخرين يوم السبت الموافق 16 يوليو 2022 على مسرح الصالة الثقافية لمتحف البحرين الوطني.
هذا وفرقة MAKERS هي مجموعة منظمة من ثلاث فرق MB Crew و WAAKIP Crew و BEATBOX NAZ فنانة الموسيقى الكورية الشعبية كيم يون جين ومعا تقدم الفرقة إعادة احياء لأهم الاحداث في تاريخ جمهورية كوريا المعاصر ابتداءا من حركة الاستقلال، ويوم التحرير يتبعها عرضا لحرب الكوريتيين الدامية ليتبعها الحدث الأهم وهي استضافة جمهورية كوريا للألعاب الأولمبية في ثمانينات القرن الماضي، ثم استضافتها لكاس العالم مع اليابان في مطلع الألفية الجديدة لينتهي العرض بأهم وأكثر الاحداث تفاعلا في القرن الراهن وهي البوب الكوري والذي يستحل اعلى المراتب في الظواهر الأكثر تأثيرا في العالم.
وتأتي هذه العروض الشيقة ضمن برامج سفارة جمهورية كوريا الثقافية والتي تم تنظيمها بالشراكة مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، والمؤسسة الكورية Korea Foundation في جمهورية كوريا.
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