اخبار الخليج – تاريخ كوريا خلال الرقص والموسيقى ضمن فعاليات مهرجان صيف البحرين 2022

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن‭ ‬برامج‭ ‬مهرجان‭ ‬صيف‭ ‬البحرين‭ ‬نظّمت‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وبنجاح‭ ‬عرضها‭ ‬الثقافي‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬تاريخ‭ ‬كوريا‭ ‬خلال‭ ‬الرقص‭ ‬والموسيقى‮»‬‭ ‬بمشاركة‭ ‬فرقة‭ ‬الاستعراض‭ ‬لفن‭ ‬رقص‭ ‬الB-Boy MAKERS‭ ‬وفنانة‭ ‬الموسيقى‭ ‬الكورية‭ ‬الشعبية‭ ‬كيم‭ ‬يون‭ ‬جين‭.‬

​وقدمت‭ ‬الفرقة‭ ‬التي‭ ‬تزور‭ ‬المملكة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬ثلاثة‭ ‬عروض‭ ‬للعامة‭ ‬،‭ ‬احدها‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءا‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬15‭ ‬يوليو‭ ‬2022‭ ‬والعرضين‭ ‬الآخرين‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬16‭ ‬يوليو‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬الصالة‭ ‬الثقافية‭ ‬لمتحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

​هذا‭ ‬وفرقة‭ ‬MAKERS‭ ‬هي‭ ‬مجموعة‭ ‬منظمة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬فرق‭ ‬MB Crew‭ ‬و‭ ‬WAAKIP Crew‭ ‬و‭ ‬BEATBOX‭ ‬NAZ‭ ‬فنانة‭ ‬الموسيقى‭ ‬الكورية‭ ‬الشعبية‭ ‬كيم‭ ‬يون‭ ‬جين‭ ‬ومعا‭ ‬تقدم‭ ‬الفرقة‭ ‬إعادة‭ ‬احياء‭ ‬لأهم‭ ‬الاحداث‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬المعاصر‭ ‬ابتداءا‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬الاستقلال،‭ ‬ويوم‭ ‬التحرير‭ ‬يتبعها‭ ‬عرضا‭ ‬لحرب‭ ‬الكوريتيين‭ ‬الدامية‭ ‬ليتبعها‭ ‬الحدث‭ ‬الأهم‭ ‬وهي‭ ‬استضافة‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬للألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬ثم‭ ‬استضافتها‭ ‬لكاس‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الألفية‭ ‬الجديدة‭ ‬لينتهي‭ ‬العرض‭ ‬بأهم‭ ‬وأكثر‭ ‬الاحداث‭ ‬تفاعلا‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الراهن‭ ‬وهي‭ ‬البوب‭ ‬الكوري‭ ‬والذي‭ ‬يستحل‭ ‬اعلى‭ ‬المراتب‭ ‬في‭ ‬الظواهر‭ ‬الأكثر‭ ‬تأثيرا‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

​وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭ ‬الشيقة‭ ‬ضمن‭ ‬برامج‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الثقافية‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تنظيمها‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬والمؤسسة‭ ‬الكورية‭ ‬Korea Foundation‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭.‬