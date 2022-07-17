اخبار الخليج – وزيرة «الإسكان»: تقدّم نسب الإنجاز بأكثر من 1680 وحدة وشقة سكنية بمدينة سلمان

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت‭ ‬سعادة‭ ‬السيدة‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬إسكانية‭ ‬مبتكرة‭ ‬وفورية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬تلبية‭ ‬الطلبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الناجحة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬القائمة‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬بدراستها‭ ‬تمهيداً‭ ‬لطرحها‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬ورؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

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جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالوزارة،‭ ‬حيث‭ ‬اطلعت‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬نسب‭ ‬الإنجاز‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬ومنها‭ ‬مشروع‭ ‬تنفيذ‭ ‬303‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬العمارات‭ ‬السكنية،‭ ‬والأراضي‭ ‬المخصصة‭ ‬لمشاريع‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬حقوق‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭.‬

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وقد‭ ‬أشارت‭ ‬الرميحي‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬القائمة‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭ ‬تسير‭ ‬بوتيرة‭ ‬متسارعة‭ ‬ووفق‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬المعد‭ ‬لها،‭ ‬مفيدة‭ ‬بأن‭ ‬نسب‭ ‬الإنجاز‭ ‬بمشروع‭ ‬بناء‭ ‬303‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭ ‬قد‭ ‬بلغ‭ ‬82‭%‬،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬اكتمال‭ ‬نسب‭ ‬الإنجاز‭ ‬بالكامل‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬

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وأضافت‭ ‬بأن‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬تشهد‭ ‬حالياً‭ ‬تقدماً‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬العمارات‭ ‬السكنية،‭ ‬والتي‭ ‬شرعت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تنفيذها‭ ‬لتخدم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1380‭ ‬أسرة‭ ‬بحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بناؤها‭ ‬وفق‭ ‬التصاميم‭ ‬المطورة‭ ‬لعمارات‭ ‬شقق‭ ‬التمليك،‭ ‬والتي‭ ‬تتسم‭ ‬بتوفر‭ ‬جميع‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬القاطنين،‭ ‬كمواقف‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬أسفل‭ ‬البنايات،‭ ‬والمناطق‭ ‬المخصصة‭ ‬للحدائق‭ ‬وألعاب‭ ‬الأطفال،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الإطلالة‭ ‬البحرية‭ ‬لمواقع‭ ‬تلك‭ ‬العمارات‭.‬

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وأفادت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بأن‭ ‬الإحصائيات‭ ‬العامة‭ ‬لمشروع‭ ‬العمارات‭ ‬السكنية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬اكتمال‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬بمشروع‭ ‬بناء‭ ‬662‭ ‬شقة‭ ‬سكنية‭ ‬بنسبة‭ ‬26‭.‬7‭%‬،‭ ‬واكتمال‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬بمشروع‭ ‬بناء‭ ‬720‭ ‬شقة‭ ‬سكنية‭ ‬أخرى‭ ‬بنسبة‭ ‬39‭.‬5‭%‬،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬إنجاز‭ ‬المشروعين‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬المقبلين‭.‬

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من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى؛‭ ‬لفتت‭ ‬الرميحي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدينة‭ ‬تضم‭ ‬5‭ ‬مواقع‭ ‬رئيسية‭ ‬لبرنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وهو‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬سيشهد‭ ‬توسعاً‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مراحله‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬يحظى‭ ‬بأولوية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬خطط‭ ‬الوزارة،‭ ‬ومنوهة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬إقبال‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الطموح،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬مشجع‭ ‬ويعزز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭.‬

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وأشارت‭ ‬الرميحي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬التفقدية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقّق‭ ‬بمشروع‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المشاريع‭ ‬المنفذة‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬البحرين‭ ‬الإسكانية‭ ‬الأخرى‭ ‬ومشاريع‭ ‬المجمعات‭ ‬السكنية،‭ ‬يُمثّل‭ ‬نتاجاً‭ ‬لحرص‭ ‬الحكومة‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬مشاريع‭ ‬وبرامج‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أولوياتها،‭ ‬مضيفةً‭ ‬بأن‭ ‬الوزارة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬والحلول‭ ‬المبتكرة،‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬سرعة‭ ‬حصول‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭.‬