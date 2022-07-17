اخبار الخليج – وزيرة «الإسكان»: تقدّم نسب الإنجاز بأكثر من 1680 وحدة وشقة سكنية بمدينة سلمان

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني الحرص على توفير حلول إسكانية مبتكرة وفورية تسهم في سرعة تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين، وتعزيز الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص سواء على صعيد البرامج والمبادرات القائمة أو التي تقوم الوزارة بدراستها تمهيداً لطرحها خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قامت بها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى مدينة سلمان بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، حيث اطلعت خلالها على نسب الإنجاز بعدد من المشاريع في المدينة، ومنها مشروع تنفيذ 303 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشاريع العمارات السكنية، والأراضي المخصصة لمشاريع برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية.
وقد أشارت الرميحي خلال الزيارة إلى أن الأعمال الإنشائية في المشاريع القائمة بمدينة سلمان تسير بوتيرة متسارعة ووفق الجدول الزمني المعد لها، مفيدة بأن نسب الإنجاز بمشروع بناء 303 وحدة سكنية بمدينة سلمان قد بلغ 82%، ومن المتوقع اكتمال نسب الإنجاز بالكامل خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأضافت بأن مدينة سلمان تشهد حالياً تقدماً في بناء العمارات السكنية، والتي شرعت الوزارة في تنفيذها لتخدم أكثر من 1380 أسرة بحرينية، حيث تم بناؤها وفق التصاميم المطورة لعمارات شقق التمليك، والتي تتسم بتوفر جميع المرافق والخدمات التي تخدم القاطنين، كمواقف السيارات التي تقع في أسفل البنايات، والمناطق المخصصة للحدائق وألعاب الأطفال، فضلاً عن الإطلالة البحرية لمواقع تلك العمارات.
وأفادت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بأن الإحصائيات العامة لمشروع العمارات السكنية تشير إلى اكتمال الأعمال الإنشائية بمشروع بناء 662 شقة سكنية بنسبة 26.7%، واكتمال الأعمال الإنشائية بمشروع بناء 720 شقة سكنية أخرى بنسبة 39.5%، حيث من المتوقع إنجاز المشروعين خلال العامين المقبلين.
من جهة أخرى؛ لفتت الرميحي إلى أن المدينة تضم 5 مواقع رئيسية لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو المشروع الذي سيشهد توسعاً في تنفيذ مراحله خلال المرحلة المقبلة مع شركات التطوير العقاري، مبينة أن هذا البرنامج يحظى بأولوية كبيرة في خطط الوزارة، ومنوهة إلى وجود إقبال كبير من قبل شركات التطوير العقاري للمشاركة في هذا البرنامج الطموح، وهو أمر مشجع ويعزز الثقة في نجاح هذا البرنامج.
وأشارت الرميحي في ختام الجولة التفقدية إلى أن ما تحقّق بمشروع مدينة سلمان، بالإضافة إلى المشاريع المنفذة في مدن البحرين الإسكانية الأخرى ومشاريع المجمعات السكنية، يُمثّل نتاجاً لحرص الحكومة الدائم على وضع مشاريع وبرامج السكن الاجتماعي في مقدمة أولوياتها، مضيفةً بأن الوزارة مستمرة في تنفيذ المبادرات والحلول المبتكرة، التي تكفل سرعة حصول المواطنين على السكن الملائم.
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