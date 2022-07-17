محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، خلال قمة جدة للأمن والتنمية.

وعبَّر “عباس” في برقيتَي تهنئة منفصلتَين لخادم الحرمين ولولي عهده عن امتنانه وشكره على التزامهما وتضامنهما ووقوفهما الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، والتشديد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وثمَّن الرئيس الفلسطيني ما تمخضت عنه القمة من نتائج وأهداف مهمة، تعزز الاستقرار والأمن والاقتصاد العربي، والحفاظ على الدور السعودي الرائد إقليميًّا ودوليًّا، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

كانت هذه تفاصيل خبر “عباس” يشكر خادم الحرمين وولي العهد على دعمها القضية الفلسطينية خلال قمة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.