واشنطن تتوقع من “أوبك” زيادة إنتاج النفط في الأسابيع المقبلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
كد مستشار أمن الطاقة الأمريكي عاموس هوكستين، أن واشنطن تعتبر أن بوسع دول “أوبك” زيادة إنتاج النفط، وتتوقع منها اتخاذ خطوات جديدة في هذا الاتجاه الأسابيع المقبلة.
ورافق هوكستين الرئيس الأمريكي جو بايدن في جولته بالشرق الأوسط التي شملت زيارة للسعودية والمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي.
وقال في مقابلة مع شبكة “سي بي إس”: “بناء على ما سمعته في الرحلة، أنا واثق تماما من أننا سنرى بضع الخطوات الأخرى في الأسابيع المقبلة”.
وأضاف: “يوجد هناك طاقة إضافية، وهناك مجال لزيادة الإنتاج”.
وأشار إلى أن دول “أوبك” وعدت في وقت سابق بزيادة إنتاج النفط في يوليو وأغسطس بنسبة 50٪.
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ووفقا له فإن الإدارة الأمريكية تتوقع أيضا زيادة الإنتاج المحلي بمقدار مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام.
ونوه هوكستين إلى أن الأسعار العالمية للنفط بدأت بالانخفاض إلى حوالي 100 دولار من 120 دولارا للبرميل.
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