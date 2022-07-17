فيديو.. شخص يصفع آخر على وجهه أمام الجمهور أثناء محاورة شعرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع لحظة قيام شخص بصفع آخر أمام الجمهور في إحدى الأمسيات الشعرية في إحدى مناطق المملكة.
وبينما كان أحد الأشخاص مندمجا في إلقاء الأبيات والإمساك بـ “الميكروفون” تدخل آخر محاولا إفساد هذه اللحظة عليه.
وكانت المفاجأة أن الرجل الذي يمسك بالميكروفون قام بصفع الثاني على وجهه في ظروف غامضة ، في حين لم يتبين السبب بوضوح.
ويبدو أن الشخص تدخل لمنع الرجل من الحديث في الميكروفون وهو ما لم يعجبه.
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