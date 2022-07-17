عاجل.. الداخلية: تعيين قيادات أمنية في شرط المناطق والمرور

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ الرياض

أصدر الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، قرارا، بتعيين عدد من القيادات الأمنية، شملت تعيين اللواء عبدالله محمد القريش نائباً لمدير الأمن، وتعيين اللواء محمد مبارك الوذيناني مديراً لشرطة المنطقة الشرقية، وتعيين اللواء علي محمد آل غظيف مديراً لشرطة منطقة القصيم.

وشملت القرارات تعيين العميد المهندس علي محسن الزهراني مديراً عاماً للإدارة العامة للمرور، وتعيين العميد محمد السهيمي مديراً للإدارة العامة للدوريات، والعميد عبدالرحمن بن عيد العتيبي مديراً لشرطة الجوف، والعميد محمد برجس الدوسري قائداً لأمن الطرق، وتعيين العميد محمد بن ناصر القريني مديراً لمرور الرياض.