اخبار الخليج – البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف فندقًا بجمهورية الصومال الفيدرالية

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشدة‭ ‬التفجير‭ ‬الإرهابي‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬فندقًا‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬جوهر‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬لولاية‭ ‬هيرشبيلى‭ ‬بجمهورية‭ ‬الصومال‭ ‬الفيدرالية،‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬وجرح‭ ‬آخرين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬مسؤولون‭ ‬حكوميون،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تدمير‭ ‬المباني‭ ‬المجاورة‭.‬

وعبَّرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬لأسر‭ ‬وذوي‭ ‬الضحايا‭ ‬وللحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬الصومالي‭ ‬الشقيق‭ ‬جراء‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الإرهابي‭ ‬الآثم‭ ‬الذي‭ ‬يتنافى‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الدينية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬والإنسانية‭ ‬كافة،‭ ‬متمنية‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬لجميع‭ ‬المصابين‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وقوف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتضامنها‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬الصومال‭ ‬الفيدرالية‭ ‬في‭ ‬جهودها‭ ‬لحفظ‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬ومحاربة‭ ‬التطرف‭ ‬والإرهاب،‭ ‬داعية‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولياته‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬التنظيمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬المتطرفة،‭ ‬وتجفيف‭ ‬منابعها‭ ‬المالية‭.‬