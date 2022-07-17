اخبار الخليج – البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف فندقًا بجمهورية الصومال الفيدرالية

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف فندقًا وسط مدينة جوهر بالقرب من القصر الرئاسي لولاية هيرشبيلى بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وجرح آخرين، من بينهم مسؤولون حكوميون، فضلًا عن تدمير المباني المجاورة.
وعبَّرت وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية كافة، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية في جهودها لحفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في القضاء على التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وتجفيف منابعها المالية.
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