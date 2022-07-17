اخبار دوليه – توني بلير: حرب أوكرانيا تشهد على نهاية الهيمنة السياسية والاقتصادية الغربية.. ويحذر من الصين

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬الأسبق‭ ‬توني‭ ‬بلير‭ ‬إن‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬هيمنة‭ ‬الغرب‭ ‬تشهد

‭ ‬نهايتها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬صعود‭ ‬الصين‭ ‬لتكون‭ ‬قوة‭ ‬عظمى‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬أوضح‭ ‬نقاط‭ ‬التغير‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬العالمي‭ ‬منذ‭ ‬قرون‭.‬

وأضاف‭ ‬بلير‭ ‬إن‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬يمكن‭ ‬مقارنتها‭ ‬بنهاية‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬أو‭ ‬انهيار‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬وبوضوح‭ ‬الغرب‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬الكفة‭ ‬الراجحة‭.‬

ووفقا‭ ‬لنص‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬لدعم‭ ‬التحالف‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭ ‬في‭ ‬ديتشلي‭ ‬بارك‭ ‬غرب‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬محاضرة‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ما‭ ‬الدروس‭ ‬الحالية‭ ‬للقيادة‭ ‬الغربية؟‮»‬‭ ‬قال‭ ‬بلير‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نشهد‭ ‬نهاية‭ ‬الهيمنة‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬الغربية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬سيصبح‭ ‬العالم‭ ‬ثنائي‭ ‬القطب‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أو‭ ‬متعدد‭ ‬الأقطاب‭… ‬التغيير‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرن‭ ‬سيأتي‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬روسيا‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن حرب‭ ‬أوكرانيا أوضحت‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يدع‭ ‬مجالا‭ ‬للشك‭ ‬أن‭ ‬الغرب‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬لتتصرف‭ ‬بطريقة‭ ‬نعتبرها‭ ‬عقلانية