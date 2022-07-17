شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب اتحاد جدة السابق يتلقى عرضًا من بيراميدز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى محمود عبدالمنعم كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السابق، عرضًا من نادي بيراميدز المصري، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيراميدز يدخل في مفاوضات مع كهربا

حيث أكدت تقارير صحفية مصرية، أن مسئولو نادي بيراميدز، دخلوا في مفاوضات مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحالي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إدارة نادي بيراميدز قامت بالتواصل مع كهربا لجس نبضه، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على سبيل الإعارة في الموسم الجديد.

وأكدت التقارير أن محمود كهربا، رفض فكرة الانتقال إلى بيراميدز، حيث أشار إلى أنه لن يلعب في مصر لفريق غير النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

ويجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته لمواجهة نظيره الزمالك، في إطار منافسات دور نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر يوليو الجاري.