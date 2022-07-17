شكرا لقرائتكم خبر عن والد نجم الهلال السعودي يؤكد رحيله ويكشف فريقه الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد والد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على رحيل نجله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحوم الشكوك حول مصير البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الهلال داخل قلعة الزعيم، خلال الموسم الجديد، حيث بات اللاعب قريب من الخروج بالموسم الجديد.

- بيريرا يحذف صوره مع الهلال من انستجرام

ماتيوس بيريرا



وكان بيريرا، حذف من حسابه الرسمي على "إنستجرام"، كل الصور التي تخص الهلال، سواء وهو يرتدي القميص أو يحتفل مع زملائه بالألقاب والبطولات، ليؤكد رحيله.

وظهر والد اللاعب البرازيلي، عبر مقطع فيديو نشرته شبكة "VIVA SPORT البرازيلية"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أكد على اقتراب رحيل نجله.

- والد بيريرا يكشف عن فريقه الجديد



وتابع والد بيريرا: "سيأتي إلى بوتافوجو، اقترب، اقترب كثيرًا، تقريبًا وصل، فقط يتبقى القليل"، في إشارة منه لاتمام نجله الانتقال إلى فريقه الجديد.



وكانت صحيفة "الرياض السعودية"، أكدت في وقت سابق، أن إدارة النادي برئاسة بن نافل ترفض رحيل اللاعب وتفضل استمراره بين صفوفه حتى نهاية عقده.



- الهلال يرفض التفريط في خدمات بيريرا



وتابعت: "الهلال رفض جميع العروض الأوروبية التي تقدمت مؤخرًا، من أجل شراء عقد البرازيلي ماتيوس بيريرا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضافت: "فهد بن نافل رئيس النادي، يرفض تمامًا فكرة التخلي عن خدمات بيريرا، في ظل ثقته الكاملة في قدراته الفنية، واحتياج الفريق إليه بالموسم المقبل".

وتعاقد الزعيم مع بيريرا، قادمًا من صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي في الصيف الماضي، مقابل 18 مليون يورو بعقد حتى يونيو 2026.