شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في قضية النصر والاتحاد بخصوص حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة في شكوى نادي النصر ضد نظيره الاتحاد بخصوص، المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، والمعروفة بـ "قضية التسجيلات الصوتية".



تطورات قضية التسجيلات الصوتية

وبحسب برنامج "الحصاد الرياضي" عبر حساب الحساب الرسمي لـ "قناة 24 الرياضية" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فإن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم لم تصل بعد إلى قرارها الأخير.

وأوضح البرنامج أن اللجنة حددت الخميس القادم، موعد جلسة استماع "جديدة" مع عدد من مسؤولي الاتحاد.

العقوبة المتوقعة



وأشارت إلى أن اللجنة تنوي في حال تم إثبات أن الاتحاد قام بتحريض عبد الرزاق حمد الله على النصر، ستكون العقوبة حينها تصل إلى إيقاف اللاعب مدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر.

بالإضافة إلى أن توقيع غرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، وحرمان النادي من تسجيل لاعبين جدد في فترتي انتقالات.