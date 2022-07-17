شكرا لقرائتكم خبر عن 14 جامعة حكومية تفتح أبوابها.. و5 شروط للتسجيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت 14 جامعة عن فتح باب التقديم أمام الطلاب في العام الدراسي الجديد 1444 هجريا 2023 ميلاديا.

وهذه الجامعات هي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي تأسست عام 1370 هـ - 1950، وبها أكثر من 12 كلية ولها فروع في اليابان وجيبوتي وإندونسيا، وجامعة الملك سعود التي تأسست عام 1957.

وجامعة الملك خالد التي تأسست عام 1998 وبها أكثر من 7 كليات، وجامعة جازان التي تأسست عام 2006 وهي مؤسسة غير ربحية، وجامعة الطائف التي تأسست عام 1400 هجريا، وكذلك الجامعة العربية المفتوحة التي تأسست عام 2000.

وفتحت أيضا جامعة نجران بابها للتقديم، وكذلك الجامعة السعودية الإلكترونية، والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، والتي تضم 9 كليات وبها 55 دورة دراسية.

وسيتاح للطلاب التقدم إلى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن خلال الشهر الجاري، وجامعة حفر الباطن التي تأسست عام 2014 في المنطقة الشرقية وتضم أقسام متعددة رغم حداثتها.

وفتحت جامعة تبوك الباب أمام الطلاب، وأيضا جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل التي افتتحت عام 1975 وبها 21 كلية في المنطقة الشرقية.

شروط التسجيل

يتطلب التسجيل في الجامعات المختلفة بالمملكة بعض الأمور ومنها: