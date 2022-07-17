أمير الرياض يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح قمة جدة للأمن والتنمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح (قمة جدة للأمن والتنمية).

جاء ذلك في برقية رفعها سموه لخادم الحرمين الشريفين قال فيها “يشرفني أن أرفع للمقام الكريم نيابة عن أهالي منطقة الرياض وباسمي شخصياً أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح هذه القمة التي عقدت في محافظة جدة، والتي عكست مقدرة وكفاءة هذه البلاد وأهلها، وما حظيت به من حسن إعداد وجودة تنظيم، وما خرجت به من قرارات ناجحة ستحقق -بإذن الله- ما تسعون إليه من أهداف تحقق تطلعات شعوب المنطقة والعالم أجمع”.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية، ويعز به دينه وينصره بنصره ويحفظ على بلادنا وشعبها أمنها واستقرارها ورخاءها.

كما قدم سموه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة نجاح (قمة جدة للأمن والتنمية).

وقال سموه في برقية بعثها لسمو ولي العهد “يسرني أن أبعث لسموكم الكريم نيابة عن أهالي منطقة الرياض وباسمي شخصياً أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح هذه القمة التي عقدت في جدة، والتي جاءت لتؤكد قدرة هذه البلاد وأهلها على التنظيم الدقيق، والإعداد المتقن، والتنفيذ السليم، والإدارة الحكيمة، والتطلع الكبير لتحقيق الأهداف المأمولة من هذه القمة.

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وسأل سموه الله سبحانه أن يحفظ سمو ولي العهد ويمده بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها.