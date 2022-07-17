القبض على مقيم بحوزته 4.1 كجم من “الشبو” و 2.8 كجم من “الحشيش”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، بحوزته (4.1) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، و(2.8) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

وأُوقِف واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحِيل إلى النيابة العامة.