اخبار الخليج – وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، اليوم، اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية، حيث تم استعراض إنجازات الأكاديمية خلال الفترة الماضية، وخطتها ومشاريعها للبرامج التدريبية، فضلًا عن مناقشة واعتماد لائحتها المالية.
وخلال الاجتماع، أشاد سعادة وزير الخارجية رئيس مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، بالجهود المتميزة للأكاديمية في تنفيذ البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات النوعية لإعداد وتأهيل موظفي الوزارة، وصقل مهاراتهم المهنية والعلمية في مختلف الشؤون الدبلوماسية والقنصلية والإدارية والحقوقية، مؤكدًا سعادته أهمية مواصلة البرامج والفعاليات التدريبية وتطويرها، بما يدعم أهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
من جانبها، أعربت سعادة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، مدير عام أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، عن شكرها وتقديرها لمجلس الأمناء برئاسة سعادة وزير الخارجية، على دعمه وتوجيهاته السديدة للنهوض ببرامج الأكاديمية وإسهاماتها في تدريب منتسبي وزارة الخارجية من دبلوماسيين وإداريين، وصقل خبراتهم وثقافتهم السياسية والحقوقية والقانونية، وتزويدهم بالمهارات المهنية والتحليلية بالتوافق مع أحدث المعايير العلمية.
وأطلعت سعادتها أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس الأمناء على أنشطة الأكاديمية وبرامجها التطويرية المنجزة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وأهم الدورات والبرامج والمشاريع التدريبية المقبلة والجاري تنفيذها، ومن أبرزها: البرنامج التأسيسي للدبلوماسيين الجدد للعام 2022-2023، والنسخة الثانية من برنامج الزمالة الدبلوماسية.
حضر اجتماع مجلس الأمناء بمقر وزارة الخارجية: سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة الدكتور إبراهيم يوسف العبدالله، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية، وسعادة الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، مدير عام أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، وعبر تقنية الاتصال المرئي: سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وسعادة الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة الدكتور ناصر محمد البلوشي، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الإيطالية، حيث أعربوا عن تقديرهم لجهود الأكاديمية ودورها الفاعل في تطوير العمل الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية.
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