اخبار الخليج – وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للدراسات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬اليوم،‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬إنجازات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وخطتها‭ ‬ومشاريعها‭ ‬للبرامج‭ ‬التدريبية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬مناقشة‭ ‬واعتماد‭ ‬لائحتها‭ ‬المالية‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أشاد‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للدراسات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬بالجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬للأكاديمية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬والمحاضرات‭ ‬النوعية‭ ‬لإعداد‭ ‬وتأهيل‭ ‬موظفي‭ ‬الوزارة،‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬المهنية‭ ‬والعلمية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الشؤون‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والقنصلية‭ ‬والإدارية‭ ‬والحقوقية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬سعادته‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬التدريبية‭ ‬وتطويرها،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬أهداف‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬منيرة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للدراسات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬برئاسة‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬وتوجيهاته‭ ‬السديدة‭ ‬للنهوض‭ ‬ببرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬من‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬وإداريين،‭ ‬وصقل‭ ‬خبراتهم‭ ‬وثقافتهم‭ ‬السياسية‭ ‬والحقوقية‭ ‬والقانونية،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬المهنية‭ ‬والتحليلية‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬العلمية‭.‬

وأطلعت‭ ‬سعادتها‭ ‬أصحاب‭ ‬السعادة‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬على‭ ‬أنشطة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وبرامجها‭ ‬التطويرية‭ ‬المنجزة‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬وأهم‭ ‬الدورات‭ ‬والبرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬التدريبية‭ ‬المقبلة‭ ‬والجاري‭ ‬تنفيذها،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭: ‬البرنامج‭ ‬التأسيسي‭ ‬للدبلوماسيين‭ ‬الجدد‭ ‬للعام‭ ‬2022‭-‬2023،‭ ‬والنسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الزمالة‭ ‬الدبلوماسية‭.‬

حضر‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬بمقر‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭: ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬وسعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬يوسف‭ ‬العبدالله،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية،‭ ‬وسعادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬منيرة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للدراسات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وعبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭: ‬سعادة‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وسعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬غسان‭ ‬محمد‭ ‬عدنان‭ ‬شيخو،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬وسعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬محمد‭ ‬البلوشي،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية،‭ ‬حيث‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬لجهود‭ ‬الأكاديمية‭ ‬ودورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والقنصلي‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬