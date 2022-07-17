شاهد.. غبار كثيف على طريق الساحل شمال المظيلف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقوا من خلاله التقلبات الجوية على طريق الساحل شمال المظيلف بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر المقطع نشاط للرياح مصحوبة بغبار كثيف تسبب في تدني الرؤية الأفقية على الطريق.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

كذلك يستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.