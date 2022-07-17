تحذير من تناول هذه الأطعمة بعد الساعة الـ 6 مساءً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حذّر خبراء التغذية من تناول بعض الأطعمة بعد الساعة الـ 6 مساءً، وذلك بسبب تخزين الجسم لكميات كبيرة من السعرات الحرارية التي تحتوي عليها، إذ يكون الجهاز الهضمي في أضعف حالاته في هذا الوقت من الليل.

وأوضح الخبراء، وفقاً لصحيفة “timesofindia” الهندية، أن هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون، وهي: “المشروبات الغازية، والأطعمة المجمدة، والجبن، والآيس كريم، واللحوم الحمراء، والبطاطس المقلية، والكاتشب، وفشار الذرة الغني بالملح والدهون”.

وتحتفظ هذه الأطعمة بنسب عالية من السكريات داخلها، فضلاً عن احتوائها على الدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم والزيوت المهدرجة والصودا، حيث يُنصح بتجنب تناولها في المساء لما لها من تأثير على القلب والشرايين والوزن.