أمير الأحساء يشكر ولي العهد

أشاد الأمير سعود بن طلال محافظ الأحساء بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا في مختلف مناطق المملكة، ومن بينها مسجدَا جواثا وأم زرينيق في الأحساء، مثمناً مبادرة ولي العهد في حماية بيوت الله والعناية بتاريخها.

ورفع الشكر لولي العهد على تخصيص مسجدَيْ جواثا وأم زرينيق ضمن المشروع، مقدماً شكره لوزير الثقافة ولوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ولهيئة التراث على العمل لتحقيق أهداف البرنامج.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم بمقر المحافظة مدير فرع هيئة التراث بالأحساء محمد المطرودي، بحضور المدير العام لإدارة المساجد في الأحساء عبدالعزيز الكليب، حيث اطلع على ما أُنجِز خلال المرحلة الأولى من البرنامج، مستمعاً لشرح عن المساجد التاريخية التي سيشملها البرنامج مستقبلاً.

وأكد خلال القاء التنسيق بين الجهات المعنية كافة لتقديم التسهيلات والدعم اللازم لإنجاز المشاريع، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج التي شملت 30 مسجداً، رُمِّم من خلالها مسجدَا «أبو بكر الملا» ومسجد الحبيش في الأحساء.