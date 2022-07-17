الشورى يناقش كفالة

يستأنف مجلس الشورى عقد جلساته العادية، من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي- خلال هذا الأسبوع، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

ويستمع المجلس في جلسته العادية الثامنة والأربعين، التي يعقدها الثلاثاء القادم، إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات

والذكاء الاصطناعي، للعام المالي 1442/1443هـ، كما يناقش في الجلسة ذاتها تقريرين مقدمين، من اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، للعام المالي 1442/1443هـ، وبشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة، للعام المالي 1442/1443هـ.

ويطرح المجلس أمام أعضائه للمناقشة، تقرير لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» للعام المالي 1442/1443هـ،

وما ورد في تقرير اللجنة من توصياتٍ حياله، بالإضافة إلى مناقشة تقريرين تقدمها لجنة الطاقة والصناعة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، للعام المالي 1442/1443هـ، وبشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1442/1443هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، مناقشة تقريرٍ تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، للعام المالي 1442/1443هـ، ومناقشة تقريرٍ للجنة ذاتها بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للعام المالي 1442/1443هـ، وتقرير آخر تقدمه لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، للعام المالي 1442/1443هـ.