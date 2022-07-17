شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي يسخر من هزيمة الأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سخر إعلامي سعودي من هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، من نظيره بيراميدز، خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين.

هزيمة الأهلي المصري من بيراميدز

والتقى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بنظيره بيراميدز، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخسر الأهلي من نظيره بيراميدز بنتيجة هدفين دون مقابل، في لقاء شهد أداء غير مقنع من جانب المارد الأحمر، ليواصل مسلسل نزيف النقاط في الدوري المصري.

ويحتل النادي الأهلي القاهري، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

تعليق ساخر من تركي الحربي

وعلق الإعلامي الرياضي تركي الحربي، بطريقة ساخرة على الهزيمة التي تلقاها الأهلي المصري، في إشارة إلى حال الرياضة في مصر.

وكتب تركي الحربي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "فوق الجميع !!".

وتابع: "في مصر كانوا يرددون (الأهلي فوق الجميع)، لكن أبشركم الكورة عندهم تطورت وصار الأهلي يخسر مباريات ويتعادل وتحسب عليه بلنتيات مثله مثل كل الفرق".

واختتم: "لا وبعد صار عادي ترتيبه الثالث، عقبال ربع ثابت ومتحركون ولو كنت اشك".