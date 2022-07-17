شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في نهائي كأس آمم إفريقيا لكرة اليد 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية عن معرفة ماهي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأول لكرة اليد ضد الرأس الأخضر في نهائي بطولة كأس آمم إفريقيا 2022 والتي تقام في القاهرة بمشاركة 13 منتخب.

مصر والرأس الأخضر

ويأتي موعد مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم الأحد الموافق 17 يوليو الجارى في نهائي كأس آمم إفريقيا في المباراة التي ستقام على صالة الدكتور حسن مصطفي في مدينة 6 أكتوبرفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وكان المنتخب المصري قد أقصى في الدور نصف النهائي منتخب تونس، بينما تفوق الرأس الأخضر والتي كانت تعتبر كبرى المفاجآت على يد منتخب المغرب وتتأهل إلى النهائي لأول مرة في تاريخ البلاد.

ويسعى كل منتخب من تحقيق الفوز والانتصار والحصول على اللقب، خاصة أن كلاهما سوف يشارك في بطولة كأس العالم القادمة في بولندا والسويد.

وعلى الجانب الآخر فإن يركز منتخب مصر كثيرًا على تحقيق البطولة تحت قيادة المدرب باروندو لتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالى ودخول التاريخ من أوسع أبوابه.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

ومن المُنتظر أن تذُاع مباراة نهائي كأس آمم إفريقيا عبر قنوات أون تايم سبورت وخصصت القناة الأولى لنقل المباراة النهائية ويتولى التعليق خالد خيري.