شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يعثر على حل قوي لحسم الصفقة الكبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، أعاد المفاوضات من أجل التعاقد مع واحد من أهداف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب اتحاد جدة في التعاقد مع أحمد بامسعود ظهير أيسر فريق الفيحاء، حيث جدد معه المفاوضات من أجل الحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

- اتحاد جدة يعيد التفاوض مع بامسعود



وأكدت صحيفة "الجزيرة السعودية"، أن إدارة نادي الاتحاد، باتت قريبة من التقويم مع بامسعود، خاصةً مع وجود انفراجة في المفاوضات بين الطرفين.

وتابعت: "العميد يريد حسم الصفقة بشكل سريع، من أجل انضمام اللاعب إلى البعثة المغادرة إلى النمسا، من أجل التحضير لمنافسات الموسم الجديد".



- الاتحاد يُلبي طلبات سانتو



وتعاقد الفيحاء مع بامسعود في عام 2018 قادمًا من صفوف الهلال، ويرتبط بعقد حتى يونيو 2023 المقبل، حيث يقدم اللاعب مستويات مميزة مع فريقه.

واختتمت: "إدارة العميد تعمل على توفير صفقات من العيار الثقيل، لتدعيم صفوف الفريق خاصةً بعد التعاقد مع البرتغالي نونو سانتو لتدريب الفريق".