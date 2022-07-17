وكيل إمارة الجوف يتفقّد مدينة الحجاج في مركز أبوعجرم لمتابعة الحجاج المغادرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تفقد وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان مدينة الحجاج في مركز أبوعجرم، للاطلاع على الخدمات المقدمة للحجاج المغادرين من الجنسية العراقية بعد أن مَنَّ اللهُ عليهم بإتمام نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد آل سلطان في تصريح أن وجوده في مدينة الحجاج يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

وقال: “إن سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز حريص على أن تكون كل الخدمات متكاملة وفي منظومة واحدة لاستقبال ضيوف الرحمن المغادرين عبر منطقة الجوف بكامل الاستعدادات المميزة والجميع جندوا أنفسهم لخدمة ضيوف الرحمن وليس غريبًا على هذه البلاد التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين”.

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وأضاف, أن الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية المشاركة في تنفيذ المرحلة الثانية بمدينة الحجاج باشرت أداء مهامها على أكمل وجه، مشيرًا إلى مغادرة الحجاج العراقيين إلى منفذ جديدة عرعر عبر مدينة الحجاج في مركز أبوعجرم، بعد توديعهم وتسليم كل حاج هدية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

من جهتهم عبر الحجاج المغادرون عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لقيادة المملكة على رعايتها لجميع شؤون الإسلام والمسلمين، والعناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن، اتساقًا مع رسالة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.