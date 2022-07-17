اخبار الخليج – وزير التربية والتعليم يعتمد خطة البعثات والمنح الدراسية

محمد بن مسعود - الدمام - · التنافس على البعثات يعتمد فقط على المعدل التراكمي

اعتمد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم خطة البعثات الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، والتي تم رفعها من الجهات المختصة بالوزارة.

وبهذه المناسبة، رفع الوزير خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لدعمهم المستمر للمسيرة التعليمية في كافة المجالات، ومن بينها البعثات الدراسية للمتفوقين.

وأشار الوزير إلى استمرار الوزارة في طرح البعثات والمنح الدراسية للتنافس بين الطلبة البحرينيين المتفوقين الحاصلين على معدل 90% فما فوق في الثانوية العامة، وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة، مؤكداً أن استحقاق البعثات والمنح الدراسية للطلبة المتفوقين يخضع للشروط والضوابط المعتمدة من قبل لجنة البعثات بالوزارة، والتي تقتصرعلى المعدل التراكمي للطالب فقط، مضيفاً بأن جميع الطلبة المتفوقين من أبناء البحرين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة سيحصلون على بعثة أو منحة دراسية استناداً إلى معدلاتهم التراكمية.

وأكد الوزير بأن خطة البعثات يتم إعدادها سنوياً في ضوء احتياجات سوق العمل البحريني بوجه عام، حيث تتولى الجهة المختصة سنوياً دراسة الحاجة المستقبلية في مختلف التخصصات العلمية والفنية والإدارية.

هذا ودعت الوزارة الطلبة المتفوقين خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022م من المدارس الحكومية والخاصة والحاصلين على معدل تراكمي بنسبة 90% فأكثر، والراغبين في التقدم للتنافس على بعثات ومنح الوزارة لهذا العام، إلى الدخول على الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم على العنوان (www.moe.gov.bh) أو زيارة موقع الحكومة الالكترونية على العنوان (www.bahrain.bh) لاستكمال إجراءات التسجيل للبعثات، وذلك اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 18/7/2022م بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 20/7/2022م.

كما دعت الوزارة الطلبة الذين لم تصلهم الأرقام السرية للتسجيل الالكتروني للبعثات والمنح الدراسية، الى ضرورة التواصل مع فريق الدعم الفني على الأرقام التالية:17278417 – 17278269- 17278892 أو على البريد الالكتروني [email protected]من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً.

علماً بأن التواصل مع الوزارة للاستفسارات العامة سوف يقتصر على الاتصال عبر الهاتف على الأرقام التالية: 17873048-17873046-17873280- 17875177 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

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