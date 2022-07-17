اخبار الخليج – وزير الخارجية يقدم واجب العزاء في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق

محمد بن مسعود - الدمام - قام سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم، بزيارة إلى سفارة اليابان لدى مملكة البحرين، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة دولة السيد شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان السابق.

وقد أعرب سعادة وزير الخارجية لسعادة السيد مياموتو ماسايوكي، سفير اليابان لدى المملكة، عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها لحكومة اليابان وشعبها الصديق بهذا المصاب الأليم، مستذكرًا سعادته مناقب رئيس الوزراء الراحل وإسهاماته المخلصة في خدمة وطنه وشعبه، ودوره البارز في تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون بين البلدين، متمنيًا سعادته لليابان المزيد من التقدم والازدهار.