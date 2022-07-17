“أرامكو” ترعى مشاركة طلاب المملكة في نهائيـات بطولة أرامكـو فورمـولا 1 في المـدارس بالمملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رعت أرامكو السعودية مشاركة 18 طالبًا من مختلف المدارس الحكومية والأهلية في المملكة بالنهائيـات العالميـة لبطولة أرامكـو فورمـولا 1 في المـدارس التي تنطلق فعالياتها في حلبة سيلفرستون بالمملكة المتحدة خلال المدة من 10 – 14 يوليو الجاري، بمشاركة 227 طالبًا من 54 دولة.

وتعد أرامكو الراعي الرئيس للنهائيات العالمية لبطولة الفورمولا 1 في المدارس للمدة من عام 2021 إلى 2023م. حيث أعلنت في ديسمبر 2021م شراكة مع برنامج “الفورمولا 1 في المدارس”، الذي يمثّل التحدّي العالمي للعلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات (STEM)؛ لتنظيم المنافسة في المملكة.

وقدّم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لتأهيل الطلاب المشاركين وإعدادهم للمشاركة العالميّة, مرورًا بعدّة مراحل من التدريب النظري والعملي، إضافة إلى عديد من ورش العمل، حيث استُعرِضت نماذجهم وتصاميمهم لسيارات تحاكي سيارات الفورمولا 1 في المدارس، وذلك بمركز النمذجة وتطوير التقنية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران في مختبر مزوّد بأحدث الأجهزة التقنية المطوّرة والمعززة بنموذج عالمي يحاكي الحقائق العلمية ويُسهم في تطوير مهارات ودعم ابتكاراتهم.

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وأوضح المدير العام للشؤون العامة في أرامكو السعودية طلال بن حسين المري أن هذه الرعاية تمثل فرصة لتشجيع الشباب المبتكرين لقيادة مستقبل الصناعات الإبداعية في المملكة تماشيًا مع جهود الشركة ومسؤوليتها الوطنية في تطوير وتنمية المجتمع للمشاركة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة. وقد أُهِّل هؤلاء الشباب لهذه البطولة تحت إشراف مركز “إثراء” الذي عمل على استضافة الفائزين المختارين لمسابقة الفورمولا 1 في المدارس السعودية من خلال تدريبهم وتوجيههم ودعمهم في إنشاء طرازات سيارات الفورمولا 1 الخاصة بهم.

ومن المتوقع أن تشهد المسابقة إسهام الطلاب في تعزيز الجهود نحو تحقيق الاستدامة وتحفيز الإمكانات، حيث توفر أرامكو عدد من البرامج التعليمية التي تستهدف الشباب، مثل برنامج ستيمانيا، الذي يحفِّز الفتيات في المراحل الدراسية من الأولى حتى التاسعة، حيث يمكن إدخال الفورمولا 1 في البرامج المدرسية في المملكة، وتعزيز الاهتمام بالعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات في أرجاء العالم كافة.

يُشار إلى أن الفرصة أُتِيحت خلال التصفيات الوطنية لبعض ألمع العقول الشابة في المملكة للمنافسة في التحدي، حيث تضمّن تصميم وتصنيع سيارة سباق مصغرة باستخدام أدوات التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب الآلي.

وشملت المسابقة طلاب المدارس الحكومية والخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و19 عامًا، و عملوا في فرق مكونة من 3 إلى 6 أفراد، حيث تأهل الفريق الأول في المملكة إلى النهائيـات العالميـة لبطولة أرامكـو فورمـولا 1 في المـدارس بالمملكة المتحدة.