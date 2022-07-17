شكرا لقرائتكم خبر عن عرض إماراتي لاستعارة نجم النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على عرض من أحد الأندية الإماراتية، للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الوصل الإماراتي، تقدم بعرض من أجل التعاقد مع الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب النصر، على سبيل الإعارة.

جارسيا يرحب برحيل مارتينيز عن النصر

وتحوم الشكوك حول استمرار مارتينيز مع العالمي في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع الفرنسي رودي جارسيا لتدريب الفريق. وأكدت التقارير، أن الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الوصل الإماراتي، هو من طلب ضم بيتي مارتينيز إلى صفوف فريقه هذا الصيف، خاصةً أنه يعلم قدراته الفنية بشكل كبير.

الوصل يطلب ضم مارتينيزموسم

وتابعت: "عرض الوصل الإماراتي جاء للاعب بنظام الإعارة لمدة موسم واحد فقط، ولكن مع تخفيض قيمة راتبه الذي يتقاضاه مع فريقه السعودي".

ويستمر عقد مارتينيز مع نادي النصر السعودي خارج عام 2024، حيث يلعب مع الفريق منذ عام 2020 بعد التعاقد معه من أتلانتا يونايتد الأمريكي.

جارسيا يغربل النصر بعد تدريب الفريق

ويرغب النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني الجديد، في تدعيم صفوفه بصفقات قوية، ورحيل الأسماء التي لن يكون لها دور.

وتعاقد النصر السعودي في وقت سابق مع كل من الايفواري جيسلان كونان ظهير أيسر فريق ستاد ريمس في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده، كما ضم الكولومبي المخضرم دافيد أوسبينا لتعزيز مركز حراسة المرمى في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع نابولي الإيطالي.

من ناحية أخرى، اقترب الفريق من ضم البلجيكي جايسون دينايير في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء تعاقده مع ليون الفرنسي، كما يقترب من عبد الله غربب لاعب أهلي جدة السعودي بنظام الإعارة.