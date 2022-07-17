شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عبدالله الشامخ يختار ناديه الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستقر عبدالله الشامخ الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الشباب على الفريق الجديد الذي سينضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2022-2023 لتمثيله خلال الموسم القادم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيحاء يقترب من ضم عبدالله الشامخ

الشفاء

وقالت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الأحد من المملكة العربية السعودية أن إدارة الفيحاء إقتربت من الحصول على توقيع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضافت صحيفة “ الرياضية ” أن الفيحاء إستقر على مدة العقد الذي سيربط الشامخ باللاعب حيث سينتقل لمدة عامين حتى يونيو من العام 2024.

وأفادت:" الشامخ فضل الفيحاء على جميع العروض المحلية الأخرى التي وصلته بسبب خوض الفريق منافسات بطولة دوري أبطال آسيا الموسم القادم بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين".

وأنهت أن الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني الجديد لنادي الرائد حاول إعادته إلى ناديه السابق لكن اللاعب رفض.

يُذكر أن الشامخ البالغ من تسعة وعشرين عامًا قد خاض خمسة مباريات مع فريق نادي الشباب بجانب نفس في دوري ابطال آسيا بمعدل لعب 353 دقيقة، وخاض مباراتين في كأس الملك.