شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر».. هكذا يمكنك تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالمملكة، للمواطنين إمكانية تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيا عبر خطوات بسيطة.

وذكرت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن تعديل المؤهل الدراسي متاح عبر منصة "أبشر" الإلكترونية، مبينة النسخ المطلوبة لتحقيق ذلك.

خطوات تعديل المؤهل الدراسي:

في الخطوة الأولى الدخول إلى منصة أبشر أفراد.

في الخطوة الثانية تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد.

ثالثا اختيار قسم خدمات في الصفحة الرئيسية.

رابعا اختيار قسم الأحوال المدنية.

خامسا اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.

سادسا الضغط على طلب جديد واختيار الخدمة المطلوبة (تعديل المؤهل الدراسي).

سابعا إجراء التعديل المطلوب على الخدمة.

ثامنا إرفاق الشهادة أو الدبلوم والضغط على تقديم الطلب.

متطلبات الحصول على المؤهل الدراسي:

إحضار نسخة طبق الأصل من المؤهل إذا حصلت عليه من داخل المملكة.

وضع شهادة المعادلة الموثقة من قبل وزارة التعليم بالمملكة إذا حصل المواطن عليها من الخارج.

تصنيف بيانات مستوى المؤهل الدراسي

تتنوع بيانات مستوى المؤهل الدراسي لتشمل الآتي:

تعليم ابتدائي

تعليم متوسط

تعليم ثانوي

دبلوم

بكالوريوس

دبلوم عالي بعد بكالوريوس

درجة الماجستير

الدكتوراه

5 خدمات جديدة للأحوال المدنية:

وأعلنت الوكالة توفير 5 خدمات جديدة يمكن للمواطنين استخدامها

تعديل المؤهل الدراسي

تصحيح الحالة الاجتماعية

تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية

خدمة تحسين المطورة