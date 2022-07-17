أمير تبوك يكرم غداً منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية التي شاركت في أعمال الحج لهذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك:

يكرّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة، مساء غداً الإثنين في القصر الحكومي, منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية، التي شاركت في أعمال الحج لهذا العام بمنفذ حالة عمار, لخدمة حجاج بيت الله الحرام أثناء قدومهم ومغادرتهم المنفذ.

وأكد وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة محمد بن عبدالله الحقباني, أن تكريم سمو أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة لمنسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية يأتي تقديراً للجهود التي بذلوها على مدار الساعة، سواءً في المرحلة الأولى لقدوم الحجاج أو المرحلة الثانية لمغادرتهم بعد أداء المناسك، منوهاً بدعم ومتابعة سموه للخدمات التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.