السعوديه والد الزميل الحزنوي إلى رحمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم (الأحد)، محمد عطية الحزنوي، الفقيد والد كل من علي، عطية، تركي، الزميل نايف مدير ابتدائية أبي بكر الصديق بجدة، وعبدالله.

وسيصلى على الفقيد اليوم (الإثنين) بعد صلاة الظهر بجامع قرية حزنة في بلجرشي، وسيوارى جثمانه في مقبرة القرية.

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الزميل الحزنوي وأشقائه، داعية الله أن يغفر لوالدهم ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.